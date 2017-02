10 CONGRES MAJEURS AURONT LIEU A LYON EN 2017

Cette année encore Lyon confirme son savoir-faire en matière d’organisation de congrès avec l’accueil de 10 grands congrès internationaux de plus de 1.000 participants…



Et en guise de « cerise sur le gâteau », les Championnats du Monde de Bridge réuniront plus de 4.000 participants en plein coeur du mois d’août.



Berceau des sciences de la vie en France, Lyon conforte sa place de leader dans le secteur de la santé grâce à un important tissu d’entreprises spécialisées, de multiples experts et des infrastructures à la pointe.



Autant d’arguments qui permettent à la ville de remporter des congrès d’envergure face à de grandes destinations européennes telles que Londres, Rome, Vienne ou encore Athènes.



Au total en 2017, ces 10 congrès réuniront à eux-seuls plus de 26.800 participants en provenance du monde entier, précise Only lyon dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



JOURNEES DE LA STERILISATION DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Du 28 au 30 mars au Centre de Congrès de Lyon – 1.500 participants

Ce congrès réunira au Centre de Congrès de Lyon l’ensemble des professionnels qui oeuvrent pour l’amélioration et la sécurisation des pratiques en stérilisation.



GENERAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR EUROPEAN PAEDIATRIC AND CONGENITAL CARDIOLOGY

Du 29 mars au 01 avril au Centre de Congrès de Lyon – 1.000 participants Après Londres, Helsinki, Prague et Rome, c'est à Lyon que ces spécialistes internationaux en cardiologie pédiatrique ont choisi de se réunir en 2017. Une candidature portée en local par le Professeur Sylvie Di Filippo, Professeur et Chef de Service Cardiologie Congénitale à l’Hôpital Louis Pradel de Lyon.



DSCOOP 2017 EMEA

Du 07 au 09 juin au Centre de Congrès de Lyon – 1.600 participants

Cette conférence internationale regroupera les plus grands experts de l’industrie des technologies d’imprimerie HP d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.



CONGRESS OF THE EUROPEAN PAEDIATRIC NEUROLOGY SOCIETY (EPNS)

Du 21 au 24 juin au Centre de Congrès de Lyon – 1.500 participants

Après Vienne, Göteborg et Bruxelles, c’est Lyon qui a su séduire les organisateurs de ce congrès international qui réunira les meilleurs spécialistes Européens en Neurologie Pédiatrique. Un congrès soutenu au niveau local par le Docteur Arzimanouglou de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon et qui bénéficiera du dispositif unique « Welcome by ONLYLYON ».



ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF SOCIO-ECONOMICS (SASE)

Du 29 juin au 01 juillet au Centre de Congrès de Lyon – 1.000 participants

Le congrès mondial des sciences économiques et sociales réunira plus de 1000 spécialistes du monde entier. Après la prestigieuse université de Berkeley en 2016 et celle de Kyoto en 2018, c'est l'Université de Lyon qui accueillera cet événement grâce au soutien de David VALLAT, Maître de conférences Sciences Economiques à l’Université Lyon 1.



EUROPEAN POLYMER CONGRESS (EPF)

Du 02 au 07 juillet au Centre de Congrès de Lyon – 1.500 participants Soutenu au niveau local par Jean François GERARD, ex-directeur de la Recherche à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (1ère école d’ingénieurs de France), ce congrès réunira des scientifiques de renommée internationale venus de différents pays parmi lesquels le Professeur J.M. LEHN, Prix Nobel de Chimie, mais aussi de grands industriels tels que les Vice-Présidents du groupe SOLVAY -B- et du groupe LEGO-DK.



ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY (ESVS)

Du 19 au 22 septembre au Centre de Congrès de Lyon – 2.000 participants C’est face à Vienne que Lyon a remporté ce congrès après une présentation de la candidature lyonnaise à Londres en 2012 par le Bureau des Congrès de Lyon et avec le soutien du Docteur Philippe Nicolini, Chirurgien Vasculaire à Lyon.

Provenant des quatre coins du monde, ces spécialistes de la médecine vasculaire seront accueillis par le dispositif « Welcome by ONLYLYON » et se réuniront au Centre de Congrès de Lyon.



CHAMPIONNAT DU MONDE DE BRIDGE

Du 12 au 27 août au Centre de Congrès de Lyon – 4.000 participants

Du 12 au 26 août prochains, Lyon deviendra la capitale mondiale du bridge. Un évènement qui rassemblera des passionnés de tous âges prêts à s’affronter sans répit jusqu’à la finale.

En parallèle de l’Open, plusieurs autres compétitions internationales, ouvertes à tous, seront organisées par la World Bridge Federation et la Fédération Française du Bridge.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de compétitions qui se dérouleront au Centre de Congrès de Lyon au cours de la quinzaine.



CHIMIE ENERGIE FLUIDE EXPO

Du 20 au 21 septembre à Eurexpo-Lyon – 2.550 participants

Berceau de la chimie française, Lyon comporte une forte densité d'industries dans ce secteur. A proximité de la vallée de la chimie et de l'Etang de Berre, la ville fait partie de l'un des plus grands pôles pétrochimiques du pays.

Une situation et une expertise qui a permis à Lyon d’être sélectionnée pour accueillir le prochain salon Chimie du 20 au 21 septembre 2017 au Parc Eurexpo.



CONGRES FRANCAIS DE PSYCHIATRIE

Du 29 novembre au 02 décembre au Centre de Congrès de Lyon – 1.500 participants

Né en 2009, ce congrès a la volonté de fédérer toutes les composantes de la psychiatrie française dans tous ses champs d’exercice. Un congrès qui a vu son nombre de participants croitre de façon exponentielle d’année en année grâce à la qualité et la pluralité des interventions, la richesse et la liberté des échanges.



Source: Only Lyon