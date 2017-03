10ème édition du festival Hallucinations Collectives du 11 au 17 avril 2017 au cinéma Comoedia, à Lyon.

Pour fêter sa dixième édition, Hallucinations Collectives, le festival de l’Autre Cinéma, a décidé de ne pas choisir de thématiques.



Toutefois, un « Cabinet de Curiosités » spécial 10 ans, accueillera 10 perles cinématographiques emblématiques de la ligne artistique du festival.



Des oeuvres choisies pour leur qualité bien sûr, mais aussi pour leur rareté sur grand écran, et qui "célèbrent la diversité et l’audace au cinéma".



Parmi ces dix lms anniversaire, citons un classique de l’exploitation italienne, Le Grand Silence de Sergio Corbucci (avec Klaus Kinski et JL Trintignant) en copie restaurée, un classique de la série B américaine des années 80, Hitcher de Robert Harmon (avec Rutger Hauer) en 35mm, ou encore Epidemic, un des premiers lms de Lars Von Trier (1987).



Au programme également : des hommages au réalisateur Bertrand Mandico et à l’éditeur Le Chat Qui Fume, une soirée spéciale 10 ans riche en surprises, et bien sûr, un incontournable du festival : le « lm d’amour non simulé » !



Mais Hallucinations Collectives, ce sont aussi des lms inédits, et deux compétitions couronnées chacune de 2 prix (de la presse et du public pour les longs-métrages, lycéens et du public pour les courts).



L’occasion de découvrir, par exemple, Message From the King (le nouveau lm de Fabrice Welz), ou le dernier phénomène du cinéma sud-coréen : Tunnel.



Hallucinations Collectives : un festival de cinéma, mais pas que...



Le « off » du festival est l’occasion d’investir d’autres lieux que le Comoedia, et d’autres disciplines que le cinéma.



La musique, la littérature, les arts graphiques seront ainsi à l’honneur durant la semaine précédant l’ouverture officielle du festival, avec des événements inédits et incontournables.



Depuis la création du festival, l’envie d’organiser un ciné-concert n’avait pu se concrétiser. Ce sera chose faite pour cet anniversaire, avec le groupe lyonnais Chromb ! qui créera en live l’accompagnement musical du lm muet de SF Point ne Tueras (1929).



Première aussi : le concert des Hallucinations Auditives aura lieu pendant le festival (et non en amont), au Périscope, une fois terminée la dernière séance de la journée.