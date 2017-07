14 JUILLET : VARIATIONS CLIMATIQUES DANS LE CIEL LYONNAIS

Un feu d’artifice entre soleil et nuages !

Cette année, Jacques Couturier Organisation propose un bulletin météo pyrotechnique.



Pendant 20 minutes, le spectacle se déroulera en 12 tableaux différents, avec un final original spectaculaire.



Chaque tableau représentera une composition pyrotechnique dynamique évoquant les phénomènes météo : orage, soleil, tempête, coucher de soleil, ciel étoilé…



Pas moins de 842 kg de matière active seront utilisés pour ce feu d’artifice 2017.



Lancement du feu à 22h30 de 3 points distincts. La basilique de Fourvière sera éteinte au début du spectacle puis rallumée pendant le spectacle.



En cas de mauvais temps, le feu d’artifice sera reporté au lendemain, ou à une date ultérieure.





Fermeture du parc des Hauteurs à partir du mardi 11 juillet 18h. La réouverture est prévue le samedi 15 juillet à 12h.



Le jardin du Rosaire sera également fermé du 13 juillet 22h au 15 juillet 12h.



Les grilles de l’esplanade de Fourvière seront fermées aux véhicules le 14 juillet au matin, mais l’accès piéton au parvis et à l’esplanade restera possible sauf de 20h à 23h.



La rue Radisson et la Montée Decourtray seront fermées à la circulation le 14 juillet à partir de 20h. Le funiculaire ne fonctionnera plus à partir de 20h.



3 scènes pour les bals du 14 juillet

Sur les quais de Saône, à partir de 21h, entre les ponts Maréchal Juin et Bonaparte (côté presqu’île), plusieurs scènes seront installées pour permettre aux amateurs de danse d’assister aux traditionnels bals du 14 juillet : chanson française, rythmes métissés, musique italienne, il y en aura pour tous les goûts.



La sécurité sera renforcée en presqu’ile

La circulation routière sera interdite de 19h à 00h30 avec un dispositif de véhicules anti-béliers : quai Saint-Antoine / quai des célestins / pont Bonaparte / pont Maréchal Juin / Quai Romain Rolland et rue Adolphe Max / chemin neuf dans le sens de la descente. La présence de personnel de sécurité sera renforcée dans les espaces publics.



L’accès aux quais sera fermé au niveau de la place des Célestins, rues Charles Dullin et Port du Temple.



La Police Nationale et le SDIS mettront en place des brigades fluviales le soir du 14 juillet sur le Rhône et la Saône.



Les entrées des 4 parkings situés dans la zone : Célestins, Saint-Georges, Saint-Jean, Célestins et Saint-Antoine seront interdites à partir de 19h et les sorties dès 20h.



Concernant la circulation piétonne, la passerelle du Palais de Justice sera fermée de 20h à 23h30. Les accès aux bas ports de la Saône seront également fermés aux piétons.