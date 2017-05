140 emplois menacés en France chez Linde, spécialiste des gaz industriels

Le groupe allemand Linde, spécialiste des gaz industriels, projette de supprimer 140 emplois en France.



"C'est un plan à la fois inacceptable et incompréhensible. Nous avons une

entreprise en excellente santé, avec des profits quasiment similaires chaqueannée et un chiffre d'affaires qui se maintient", a déclaré à l'AFP Xavier Barrier, délégué central CFDT chez Linde France, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



"Sur 744 emplois de Linde en France, 140 doivent être supprimés (...) Tous

les sites en France (12 au total) sont touchés", a ajouté le responsable

syndical, qui a été informé du plan social le 16 et 17 mai derniers lors d'un

CCE de Linde France dont le siège est à Saint-Priest



La production, le service commercial, les transports et la logistique seraient notamment touchés.



Entamé vendredi, un mouvement de grève suivi sur les douze sites de Linde

France a été "suspendu" mercredi après que la direction de l'entreprise eut accepté la tenue de négociations "début juin".



Linde a publié le 28 avril un bénéfice net en légère hausse au premier

trimestre, malgré un tassement observé sur le continent américain, où ilprojette de fusionner avec son concurrent Praxair.