150 acteurs culturels lyonnais appellent à faire barrage au Front National en votant Macron le 7 mai prochain, signés de nombreux acteurs culturels de Lyon et du Grand Lyon.



Voici leur communiqué commun



"Nous, artistes, responsables d'associations, de festivals et d’institutions culturelles de Lyon et de la Métropole, nous voulons mobiliser les consciences pour combattre le Front National, dont l’arrivée au pouvoir entraînerait immanquablement le chaos en France et donc en Europe ; et porterait gravement atteinte – et pour longtemps – à l'unité de la nation et à ses valeurs. C'est pourquoi nous appelons, au-delà de nos différentes convictions et de nos engagements respectifs, à répondre à cette menace contre la liberté, la fraternité et la culture, en votant pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain."



Les signataires sont: Antoine Allegre, Catherine Anne, Roland Auzet, Jean Marc Avocat, Jean Paul Bajard, Eliane Baracetti, Michel Bataillon, Damien Béguet, Luce Bekistan, Bernard Bolze, Cyrille Bonin, Magalie Bonnat, Thierry Bordereau, Victor Bosch, Julien Boully, Gerard Bourgey, Gabriel Bourgoin, Cathy Bouvard, Erika Brunet, Jean-Paul Brunet, Sylvie Burgat , Yves Caizergues, Vincent Carry, Florence Chabanet, Jean-Luc Chambéry, Céline Chauvin, Olivier Chervin, Fabienne Chognard, Alexandra Chopin, Laure Mary Couégnais, Olivier Crouzet, Sylvie Da Rocha, Pierre David, Anne Delafosse, Simon Deletang, Quentin Delobel, Dominique Delorme, Cédric Denoyel, Mathieu Diez, Serge Dorny, Guillaume Duchêne, Cédric Dujardin, Gilles Dumoulin, Lucie Duriez, Marianne Feder, Maxime Fleuriot, Magali Folléa, Cendrine Forgemont, Alexandre Fourtoy, Thierry Fremaux, Alain Garlan, James Giroudon, Robert Goulier, Laurent Graber, Gilles Grand, Odile Groslon, Sebastien d’Herin, Dominique Hervieux, Dominique Hurtebize, Frédérique Joly, Véronique Kapoian, Chloé Krempf, Jean Lacornerie, Laura Lamboglia, Hervé Lamouroux, Véronique Lardellier, Dominique Lardenois, Meryl Laurent, Céline Le Roux, Gérard Lecointe, Julia Lenze, Marc Lesage , Jean-Pierre Louis, Jacques Madebene, Joris Mathieu, Céline Mathieux, Anne Meillon, Patrice Melka, Mourad Merzuki , Nathalie Mezureux, Cyrille Michaud, Laure Montanier, Alain Moreau, Patrice Mourre, Olivier Moussa, Géry Moutier, Caroline Mutel, Alain Oddu, Pierre-Marie Oullion, Dimitry Ovtcvhinnikoff, Norbert Paglia, Patrice Papelard, Philippe Pasin, Gilles Pastor, Patrick Penot, Christophe Perton, Yuval Picq, Antoine Picq, François Pirola, Fabien Plasson, Françoise Pouzache, Nathalie Prangères, Sylvie Ramond, Thierry Raspail, Monique Reboul, Pascale Ribeyre Soret, Matthieu Rietzler, Vincent Roche Lecca, Jacky Rocher, Céline Rouch, Jean-François Ruiz, Judith Rutkovski, Elisabeth Saint Blanca, Aline Sam-Giao, Christian Schiaretti, Myriam Selli, Philippe Sire, Luc Sotiras, Lionel Sow, Virginie Sozzi, Claudia Stavisky, Christian Taponard, Charlotte Tardy, Sarkis Tcheumlekdjian, Thierry Téodori, Emmanuel Tibloux, Jean Tourette, Antoine Trollat, Elisabeth Tugaut, Claire Vasile, Vincent Villenave, Adélia Villevieille, Philippe Vincennot, Lucas Vionnet, Christophe Voidey, Brigitte Voidey , Jack Vos, Guy Walter.