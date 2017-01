150 ans du 6ème: première mise en lumière de la Gare des Brotteaux

Ce spectacle son et lumière, entièrement financé par les commerçants du quartier, sera présenté gratuitement au grand public les vendredi 10 et samedi 11 février, de 18h30 à 23 heures.



Il sera visible depuis les places Brosset et Jules Ferry.



Cet événement, intitulé NUMERIA, retrace l’histoire du train. Il a été réalisé par le studio villeurbannais Théoriz pour la Fête des Lumières, annulée dans l’arrondissement à la suite des attentats.



La Mairie du 6e et les partenaires financiers ont souhaité relancé cet événement à l’occasion des 150 ans de l’arrondissement.



"Anniversaire qui va engendrer de très nombreux événements tout au long de l’année 2017" selon la mairie du 6