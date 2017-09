16-17 Septembre 2017: Journées européennes du Patrimoine sur le site du Vernay

Comme chaque année, l’Association pour l’Histoire et l’Archéologie à Saint Romain de Jalionas se mobilise lors des journées européennes du Patrimoine pour faire découvrir la villa du Vernay et l’archéologie aux visiteurs.



Le site sera ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.



Les visiteurs pourront découvrir des vestiges d’une des plus vastes villas gallo-romaines de Gaule, mais également la restitution du plan d’un grand habitat de plus de 200 m² daté du VIème siècle, ainsi que les restes du château construit par le Dauphin au XIVème siècle, puis détruit en 1435.



Une visite guidée complète démarrera toutes les heures, des visites plus courtes seront également proposées, ainsi qu’un jeu de piste pour les enfants, des ateliers de mosaïque, de poterie, de jeux romains, ainsi qu’une présentation des matériaux de construction et des techniques de fouille.



Avec cette année, le dimanche, un atelier photo ainsi qu’un moment musical à partager avec l’ensemble vocal Métamorphose à 18h.



Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 septembre, la villa gallo-romaine du Vernay à Saint-Romain-de-Jalionas sera ouverte au public de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.



A cette occasion seront présentés les vestiges récemment restaurés illustrant différents épisodes de ce site occupé sans interruption pendant plus de 2000 ans.



Les archéologues commenteront des visites gratuites, avec un départ toutes les heures. Des visites plus courtes ainsi que des visites signées pour personnes sourdes et mal intendantes sont également possibles.



Les bénévoles de l’Association pour l’Histoire et l’Archéologie à St Romain organisent parallèlement des animations pour tous les âges, sous forme d’ateliers tels que : fabrication de lampes à huiles en poterie, mosaïque, calligraphie, pratique de jeux romains, jeu de piste sur le site, présentation des matériaux de construction, techniques de fouille, atelier photo, cuir, ainsi qu’une buvette médiévale et contemporaine.



Samedi en fin d’après-midi, les troupes La Cie des Mo’Zustes de Saint Romain et Y’Koz Théâtre de Crémieu proposeront des saynètes comiques : « la mort de Valérius Asiaticus en 5 hypothèses » sur le site.