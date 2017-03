2016 : année record pour les douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes

La directrice interrégionale des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Anne CORNET, a présenté à Lyon les résultats 2016 des services douaniers d’Auvergne-Rhône-Alpes.



Pour la lutte contre toutes les formes de trafics, les résultats sont significatifs avec, notamment, un record en matière de saisie de stupéfiants, avec 3 tonnes de cannabis interceptées, soit 50 % de plus qu’en 2015.



Les chiffres marquent également une nette progression en matière de lutte contre la contrefaçon, avec plus d’un million d’articles saisis (1 057 500 articles) soit une augmentation de 137 % par rapport à l’année 2015.



Les douaniers d’Auvergne-Rhône-Alpes ont également renforcée leur action en matière de lutte contre le financement des activités criminelles, le blanchiment de fonds illicites et la fraude fiscale en se distinguant avec plus de 10 millions d’euros de capitaux illicites (+35%) et 53 millions d’euros de droits et taxes redressés (+ 22 %).



L’année écoulée a vu la douane tout particulièrement mobilisée dans l’interrégion Auvergne-Rhône-Alpes sur le contrôle des flux migratoires, en complémentarité avec la police aux frontières. Ce dispositif a donné lieu en 2016 au contrôle de plus de 669 000 personnes.



Par ailleurs, la directrice interrégionale des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé l’investissement de la douane au service de la croissance, de l’attractivité de la France et de la compétitivité des entreprises.



Avec le Plan « dédouanez en France » et ses 40 mesures en faveur des opérateurs économiques, la douane s’engage encore davantage pour la facilitation des procédures, la réduction du temps et du coût de dédouanement et l’accompagnement des entreprises.



Ainsi en 2016, 90 % des entreprises indiquent être satisfaites des services douaniers et 2485 entreprises ont été conseillées par la douane dans le cadre d’un plan proactif en direction des PME.