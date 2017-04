214 élus locaux de la Droite, du Centre, ou indépendants, appellent à voter Macron, dont de nombreux aurhalpins

214 élus venant de toutes les régions de France métropolitaine, s'expriment d'une seule voix par voie de communiqué pour soutenir le candidat En Marche



"Face au risque d’un duel entre les extrêmes, la responsabilité des électeurs républicains et démocrates

est de voter Emmanuel MACRON"

écrivent les signataires dans cette tribune adressée ce soir à la rédaction de Lyon 1ere.



Ces élus et acteurs locaux de la droite, du centre, ou indépendants, prennent position "face au risque devenu réel d’un 2ème tour qui n’offrirait aux Français qu’un choix entre les extrêmes"



Ils évoquent "un choix de priorité et de responsabilité en se portant dès le 1er tour de l’élection présidentielle sur la candidature d’Emmanuel MACRON, le mieux placé pour donner des perspectives d’espoir au pays tout en faisant barrage aux extrêmes"



Parmi les 214 signataires, 75 sont élus de droite du centre ou indépendants en Auvergne Rhône Alpes, dont Patrick Mignola, François Xavier Penicaud, Cyrille Isaac-Sibille, Bernard Fialaire ou encore Jean-Luc Da Passano.