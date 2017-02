Immobilière Rhône-Alpes construit 23 logements sociaux sur le site de l’« Hôtel de Nice » place Carnot



Cette opération, en cours de chantier, a reçu ce vendredi la visite de Gérard Collomb sénateur-maire de Lyon, président de la Métropole de Lyon et de Michel Le Faou, vice-président de la Métropole, adjoint au maire de Lyon en charge de l’urbanisme, et de Denis Broliquier, maire du 2ème arrondissement de Lyon ;



L'ancien Hôtel de Nice devenu insalubre et un temps occupé par des demandeurs d'asile, a été démoli, pour être remplacé par un immeuble de 23 logements sociaux, comprtant aussi un un local commercial au rez-de-chaussée



Situé à l’angle du cours de Verdun Récamier, le futur immeuble ouvrira au printemps 2018. Il bénéficiera de la proximité immédiate du réseau des transports en commun (gare de Perrache, métro A, tramway T1 et T2).



Le projet réalisé par le maître d’ouvrage Immobilière Rhône-Alpes (3F - Action Logement) avec l’agence Clément Vergély Architectes s’inscrit dans un environnement bâti historique.



"Son architecture élégante respecte l’ordonnancement des façades des immeubles de la presqu’île (hauteur et rythme des ouvertures, porche, serrurerie, fenêtres en bois) tout en revisitant les thèmes de l’architecture classique".



L’édifice comportera sept étages et disposera d’une cour intérieure visible depuis la rue à travers le hall d’entrée. Le revêtement de la façade sera réalisé en béton, de couleur pierre.



Un soin particulier a été apporté au confort des futurs habitants : appartements traversants, chauffage collectif au gaz et doubles fenêtres pour assurer une bonne isolation acoustique.



La Métropole et la Ville de Lyon ont fait l'acquisition de l’Hôtel de Nice et des garages attenants. Les bâtiments vétustes ont été démolis en 2014 pour laisser place à la construction nouvelle, démarrée au mois de septembre 2016.



Les conditions de réalisation de cette opération sont contraintes du fait de l’exiguïté du terrain et de la proximité immédiate d’une ligne de tramway.



Des dispositions particulières d’organisation du chantier ont été adoptées, tant pour la démolition du bâtiment que pour les travaux de construction.



Un travail en étroite collaboration avec les partenaires locaux a permis l’aboutissement des montages financiers et techniques.



Ce programme de logements a bénéficié du concours financier de l’État, de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon, de la Caisse des Dépôts, d’Action Logement et de l’Association pour le logement du Personnel de l’Administration Financière.