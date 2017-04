24 avril: FOG participera à la grande marche à Lyon pour commémorer le génocide arménien

Le 24 avril, lendemain du premier tour de la présidentielle, les descendants des victimes du génocide de 1915 se mobilisent pour la commémoration de la rafle des élites arméniennes de Constantinople, crime inaugural du programme d’extermination du peuple arménien.



"102 ans après, rien n’est oublié, rien n’est réglé" selon le CCAF, LR Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France.



"La Turquie fait du négationnisme l’axe central de sa politique générale. Elle touche jusqu'à aujourd'hui les dividendes du génocide et des spoliations tout en continuant à menacer le droit à l’existence des Arméniens dans la région" commente le CCAF dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere.



"A l’heure ou l’on pourchasse encore les chrétiens d’Orient, et alors que les frontières de l’Arménie et du Haut-Karabakh sont toujours en butte aux agressions du panturquisme, plus que jamais la France et sa communauté arménienne doivent faire entendre leur voix dans ce grand mouvement planétaire pour la mémoire, la justice, les réparations et les restitutions."



Le C.C.A.F. CENTRE appelle tous les Arméniens, l’ensemble des citoyens et les forces démocratiques "épris de justice et de paix" à participer aux manifestations du 24 avril en Auvergne-Rhône-Alpes.



Le lundi 24 avril 2017, la commémoration régionale du génocide débutera à 15h30 par un rassemblement devant l’église apostolique arménienne Saint-Jacques, rue Andre Philip.



Une Marche pour la Justice aura lieu ensuite jusqu’au Mémorial Lyonnais du Génocide des Arméniens avec un arrêt et un dépôt de gerbe au pont Wilson en hommage au Président américain Thomas Woodrow WILSON.



La désintégration des Empires ottoman et russe à la fin de la Première Guerre mondiale donna naissance à un certain nombre de nouveaux États.



En mai 1918, l'Arménie orientale, qui faisait autrefois partie de l'Empire russe, se déclara république indépendante.



En avril 1920, les puissances alliées victorieuses, démantelant l'Empire ottoman, ordonnèrent que l'Arménie occidentale fasse partie de la nouvelle république et chargèrent le Président américain Woodrow Wilson d’arbitrer la question du tracé de la frontière entre la Turquie (successeur de l'Empire ottoman) et l'Arménie.



En novembre 1920, Wilson établit une frontière basée sur une variété de facteurs géographiques, démographiques, ethniques et historiques.



Franz-Olivier GIESBERT, journaliste-écrivain, prendra la parole place Antonin Poncet vers 17h50, en présence aussi de Laurent WAUQUIEZ et Gérard COLLOMB