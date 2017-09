2ème forum culturel franco-chinois à Lyon fin septembre

Les 26 et 27 septembre 2017, la Ville de Lyon accueillera pour la première fois la 2e édition du Forum culturel Franco-Chinois « La route culturelle de la soie, les Confluences franco-chinoises ».



Créé à l’initiative de la Fondation Prospective et Innovation (FPI) de Jean-Pierre Raffarin, cet événement pluridisciplinaire rassemblera des centaines d’acteurs politiques, culturels et économiques français et chinois, pour échanger sur des thématiques de coopérations entre la France et la Chine portant sur « Culture et attractivité des territoires ».



Différentes dialogues permettront d’échanger et d’apporter un éclairage sur des questionnements culturels, économiques et géopolitiques que partagent la France et la Chine : gestion des musées, développement urbain et attractivité, innovation, art de vivre, échanges universitaires.



Pour participer et animer ces différents temps forts, de nombreuses personnalités françaises et chinoises ont déjà confirmé leur présence, parmi lesquelles : Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou, Catherine Chevillot, Directrice du Musée Rodin, Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences, Catherine Pégard, Présidente de l’établissement public du domaine et du château de Versailles, Marie José Quentin Millet, Directeur général délégué chez Sanofi Pasteur SA, Frédéric Fleury, Président de l’Université Claude Bernard Lyon I, Thierry de la Tour d’Artaise, Président Directeur Général du Groupe Seb, Frédéric Jacquin, CEO Bluestar Silicones, Arnaud de Bresson, Délégué général d’Europlex, Phan Nhay, Directeur général de Bank of China France et Président de la Chambre de commerce chinoise en France, Jin Yang, Président de Bonjour Brand, Thierry Wasser, directeur de la création des parfums de la maison Guerlain, Gu Yan, Présidente de Yuan art museum.



Organisé en partenariat avec la Western Returned Scholars Association (WRSA), Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin, FPI, la Ville de Lyon, et la Métropole de Lyon, le Forum sera piloté par le Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon.