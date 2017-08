380 kg de haschich à destination des Antilles saisis à Saint-Etienne

Trois hommes qui s'apprêtaient à faire

embarquer à bord d'un jet à destination des Antilles près de 380 kilos de résine de cannabis ont été interpellés dimanche à l'aéroport de Saint-Etienne.



Les trois hommes, connus des services de police pour leur implication dans

des trafics de stupéfiants, ont été interpellés dimanche à la mi-journée par le service des douanes et remis à la Police judiciaire de Saint-Etienne,

chargée de l'enquête et qui les a placés en garde-à-vue.



Lundi après-midi, le parquet de Saint-Etienne s'est dessaisi au profit de

la JIRS (Juridiction inter-régionale spécialisée) de Lyon.



La drogue, qui était conditionnée sous forme de pains de résine emballés

sous films plastique, était dissimulée dans près d'une vingtaine de bagages

qui devaient être chargés à bord d'un avion privé en provenance d'Angleterre et qui s'apprêtait à traverser l'Atlantique.



Les stupéfiants se trouvaient encore dans une camionnette garée en bordure de l'aéroport, situé sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon (Loire), lorsqu' a eu lieu l'opération des douanes.





Avec AFP