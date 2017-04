69e Rallye de Charbonnières : David Salanon s'impose dans la tristesse

Endeuillée par le décès d’Anthony Perrin vendredi soir suite à une sortie de route dans l’ES3, la soixante-neuvième édition du Rallye Lyon-Charbonnières Rhône s’est terminée ce samedi.



Le suspense a vite été éteint sur cette deuxième journée de course.



Si Yoann Bonato (DS 3 R5, Team CHL Sport Auto) part avec la ferme intention de s'imposer, le pilote des Deux-Alpes perd tout espoir de bien figurer suite à une crevaison dans l’ES7.



Dès lors, David Salanon (Ford Fiesta WRC), se contente de gérer pour empocher un quatrième succès à Charbonnières-les-Bains.



Brillant tout au long du week-end, Yohan Rossel (DS 3 R5) récupère la médaille d’argent en ayant parfaitement su résister aux assauts répétés de Bonato sur la fin du rallye.



Pénalisé par une petite erreur dans la super spéciale vendredi soir, Franck Lions (DS 3 WRC) se contente du quatrième rang final.



Jérémi Ancian complète le top 5 malgré des problèmes de puissance récurrents sur sa Ford Fiesta R5 tout au long du week-end.



VHC



Archi dominateur tout au long de l’épreuve, Jean-François Mourgues s’impose haut la main aux commandes de sa Porsche 911 RS.



Le Cévenol devance au final Anto Wan (Ford Escort RS 1800) et Bernard Philippon (Ford Escort MK 2).



TROPHEE MICHELIN



Yohan Rossel s’est montré intraitable en dans le cadre du ‘Michelin’.

Le Gardois s’impose devant Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) et Patrick Rouillard (Porsche 997 GT3 Cup) qui s’est montré particulièrement rapide aujourd’hui. Grippé tout au long du week-end, Vincent Dubert (Skoda Fabia R5, Team FJ) est récompensé par une belle quatrième place. Bruno Riberi (Ford Fiesta R5) récupère les points de la cinquième position.



CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM



Grâce aux points apportés par Sébastien Dommerdich (Peugeot 205 GTi) et Jérôme Aymard, le Team RTTC Yacco renoue avec la victoire dans le Rhône.

Comme souvent, Yoann Bonato (bien aidé par Romain Di-Fante, Ford Fiesta R2J) permet au Team CHL Sport Auto de monter sur le podium. Les Skoda Fabia R5 de Ludovic Gal et Vincent Dubert apportent les points nécessaires au Team FJ pour récupérer la troisième place.



CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR



Pour cette première épreuve de la nouvelle mouture du Championnat Junior, les habitués de formules de promotion se sont distingués puisque Jean-Baptiste Franceschi l’emporte devant Anthony Fotia et Romain Di-Fante. Franceschi fait coup double puisqu’il remporte également les quatre pneumatiques Michelin dévolus au meilleur performeur.



208 RALLY CUP



Efren Llarena a fait honneur à son statut de favori sur l’asphalte au sein de la 208 Rally Cup. Un temps contrarié par Laurent Pellier (victime d’une crevaison), l’Espagnol s’impose pour 8s2 devant Pellier et Patrick Magnou qui récupère la médaille de bronze.



Classement final provisoire :



1.Salanon/Magat (Ford Fiesta WRC) en 2h01m26s9

2.Rossel/Fulcrand (DS 3 R5) + 1m10s3

3.Bonato/Boulloud (DS 3 R5, Team CHL Sport Auto) + 1m13s0

4.Lions/Pallone (DS 3 WRC) + 2m16s8

5.Ancian/Vitrani (Ford Fiesta R5) + 3m07s4

6.Martin/Salva (Peugeot 208T16, Sébastien Loeb Racing) + 3mn38s6

7.Rouillard/Zazurca (Porsche 997 GT3 Cup) + 4m34s8

8.Dubert/Coria (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 4m40s0

9.Riberi/Haut-Labourdette (Ford Fiesta R5) + 5m24s2

10.Gal/Belot (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 5m36s0



Source: FFSA