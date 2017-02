8 Mars: les femmes victimes de violences invitées à s’initier au krav maga

Le 8 mars prochain, l’école de krav maga KMG LYON organise une séance spéciale réservée aux femmes victimes de violences, et à toutes les femmes curieuses de découvrir ce sport aussi.« Nous sommes choqués des chiffres avancés : 223 000 femmes victimes de violences conjugales en France en moyenne chaque année. Sans parler des victimes quotidiennes dans la rue d’agressions verbales voire physiques. Ca n’est pas admissible. Nous souhaitons leur apporter notre soutien et leur permettre un peu de sérénité en leur enseignant des techniques simples de défense, des basiques applicables à la maison et dans la rue, pour anticiper les coups, les éviter, voire s’échapper. » s'indignent les promoteurs de cette initiative.L’école a décidé d’offrir à ces femmes un temps pour elles, pour apprendre à se défendre. Une séance exclusivement féminine, pour découvrir cette discipline sereinement, loin des regards.Cette séance se déroulera 58 bvd Jean XXIII à Lyon 8 (grille blanche du gymnase), de 19h30 à 21h.Se défendre n’est pas qu’une question de force...Le krav-maga permet aux femmes de développer la confiance en soi, d'acquérir des gestes réflexes simples et efficaces pour ne pas se laisser surprendre par un agresseur,La discipline permet aussi de coordonner ses mouvements, de savoir analyser la situation pour pouvoir choisir entre fuir ou frapper, et d'utiliser son environnement et ses ressources internes pour se libérer de l’agression.Krav maga Global Lyon est l’une des rares écoles de krav à proposer un stage exclusivement réservé aux femmes.