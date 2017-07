A Lyon et en région, la vignette Crit'Air bientôt obligatoire en cas de pic de pollution

Finie la circulation alternée, place à la

circulation différenciée: en cas de pic de pollution à Lyon ou dans la région

Auvergne-Rhône-Alpes, le préfet va imposer dès l'automne la vignette Crit'Air.



Déjà obligatoires à Paris et Grenoble toute l'année, ces vignettes de

couleur différencient les véhicules selon leur niveau de pollution.



"En visant les véhicules les plus polluants, on a le même rendement qu'avec la circulation alternée mais en arrêtant moins de véhicules", a expliqué, mercredi, lors d'une conférence de presse Marie-Blanche Personnaz, directrice d'Atmo, l'organisme chargé du contrôle de la qualité de l'air dans la région.



Selon elle, la circulation alternée "est assez peu incitative pour acheter

un véhicule non polluant".



Au 3e jour du pic de pollution, à Lyon et dans la métropole, seuls pourront

circuler les véhicules dotés d'une vignette verte (électriques ou hydrogène), ou violette, classe 1 (immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 2011), ou jaune, classe 2 (immatriculés après 2006 pour les essence ou 2011 pour les diesel), ou enfin de vignette orange, classe 3 (immatriculés après 1997 pour les essence et 2006 pour les diesels).



Dans la région, cinq zones sont particulièrement touchées par la pollution: Lyon-Villeurbane, Grenoble, Saint-Etienne, la vallée de l'Arve et

Clermont-Ferrand.



Du 30 novembre 2016 au 4 janvier dernier, elles avaient été frappées par un épisode de pollution aux particules fines exceptionnellement long.



Pour le moment, 800.000 vignettes ont été vendues dans la région sur un

parc automobile de 4,1 millions de véhicules de moins de 15 ans.



