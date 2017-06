À Lyon, la Lesbian et Gay Pride réunit dans la fête 12.000 personnes

"L'égalité, pas l'austérité ! La solidarité LGBTI brise les frontières" ou encore "Au coeur de la vague ou à contre-courant, ici ou en Tchétchénie (ndlr:

où des personnes LGBT fuient les persécutions à leur encontre), nous

lutterons", pouvait-on également lire sur de larges banderoles accrochées à

quelques-uns des chars musicaux.



Mais la fête n'était pas samedi totalement au rendez-vous pour les

organisateurs de la marche et certains militants, qui avaient préféré un passage dans le quartier historique du Vieux Lyon, côté Saône.



Ce que la préfecture n'a pas validé, pour des "raisons d'accessibilité et de sécurité dans un contexte d'Etat d'urgence et de menaces terroristes".



Pour l'association Homosexualités et Socialisme (HES), cette interdiction

est liée à la présence de plusieurs groupuscules d'extrême droite dans le

quartier historique lyonnais.



"Certains quartiers de notre ville comme St Jean et St Georges sont

réservés aux uniques fascistes, antisémites, homophobes, racistes, faisant actes de violences physiques, d'appels à la haine, rappelant les heures du nazisme, nous menaçant pour certain-e-s d'entre-nous en bas de nos domiciles, la liste est non exhaustive", déclare dans un communiqué HES appelant le

préfet "à agir".







Avec AFP