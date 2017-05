A Lyon les jeunes promettent au futur(e) président(e) un 3ème tour social

Une inter-organisation de jeunesse lyonnaise appelle à un rassemblement place des Terreaux à 20h le soir des résultats du second tour, donc dimanche



Les organisations sont : UEC, MJCF, Secteur Jeune d'Ensemble! 69, MJS, JE, JOC, UNL et UNEF.



"Rendez-vous est pris dimanche place des Terreaux pour découvrir les résultats du 2nd tour tou·te·s ensemble et construire l’après présidentielle dans la rue !" prévient cette intersyndicale



"Quelque soit læ gagnant·e de cette élection, nous aurons besoin de préparer la riposte et de nous mobiliser pour proposer un nouveau modèle de société !"



"Le 3ème tour sera social. La société que nous opposons à ces candidat·e·s est une société de partage où chacun puisse vivre dignement quelque soit son sexe, son genre, son origine, sa sexualité, ses croyances religieuses, ses opinions politiques ou sa couleur de peau"



Services publics forts, gratuits, et accessibles à tous sur tout le territoire, accès aussi à l'éducation, le logement, la santé ou le transport, fin de la précarité de la jeunesse, telles sont les principales revendications



Un événement 3ème tour social Lyon a été créé sur FaceBook



