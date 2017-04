A Villeurbanne, les socialistes voient encore des raisons d'espérer...

Pour le premier tour de la presidentielle, le PS à Villeurbanne n'a pas échappé à la déroute avec 9, 15% pour Benoit Hamon dans une ville considérée comme un bastion du Parti Socialiste.



C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 27,7% loin devant François Fillon (16,6%) et Marine Le Pen (13,1%)



Dans un communiqué, le maire PS Jean-Paul Bret et son adjoint Didier Vuillerme (suppléant de la candidate PS Najat Vallaud-Belkacem aux législatives) pointent du doigt "le vote utile préféré au vote de convictions", ce qui aurait donc conduit certains électeurs à se porter sur Macron pour éviter un second tour Le Pen-Fillon.



Les socialistes villeurbannais se donnent encore "des raisons d'espérer", en constatant "le faible score du FN, le mauvais score de la droite et le socle électoral de gauche avec un potentiel électoral élevé".



Le maire et le président de la section PS de Villeurbanne annoncent qu'ils voteront Macron au second tour.