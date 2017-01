A l'Opéra de Lyon, Romeo Castellucci fend l'armure de Jeanne d'Arc

Dans une salle de classe, un concierge d'école creuse le sol et entend des voix. Ainsi démarre la "Jeanne au bûcher" de l'Italien Romeo Castellucci sur la scène de l'Opéra de Lyon, où la pucelle est "libérée du poids" des symboles.



L'homme se dépouille peu à peu de ses vêtements, laissant apparaître une

femme nue, qui devient ainsi "de plus en plus Jeanne d'Arc" selon le metteur

en scène, tandis que le choeur - invisible sur scène, tout comme les solistes - entonne, après un long silence, le livret de Paul Claudel.



"Ici, on a la voix de Jeanne d'Arc qui envahit le corps d'une personne,

prise parmi les autres, presque par hasard dans une école. L'école peut

représenter la leçon de l'histoire et il s'agit de faire table rase de toutes

les données de l'Histoire pour retrouver enfin le corps d'une jeune femme. Et pour moi, il fallait passer à travers le corps d'un homme", explique dans un entretien à l'AFP Romeo Castellucci.



Dans sa version de "Jeanne au bûcher", oratorio dramatique d'Arthur

Honegger de 1938, le metteur en scène visionnaire cherche à "découvrir le visage, le corps, l'esprit" de la pucelle d'Orléans, "au-delà de tout le poids et la vulgarité de l'usage idéologique". Car "le symbole a tué Jeanne d'Arc", mythe récupéré de toutes parts mais "bizarrement" peu traité à l'opéra, estime Romeo Castellucci.



Connu pour plusieurs créations choc qui ont fait scandale, l'Italien s'est

plu à mettre en scène cet oratorio "pas orthodoxe" - par définition, cette

oeuvre lyrique n'a ni mise en scène, ni décor. Ici, il "comprend des éléments

théâtraux, des références aux sacres du Moyen-Âge" déjà présents "dans

l'esprit de Honegger et Claudel", souligne-t-il.



Précédemment, celui qui se défend de toute provocation avait notamment

imaginé un visage du Christ, géant et comme souillé par des excréments, pour la pièce "Sur le concept du visage du fils de Dieu", en 2011 ; ou encore la

projection sur la scène d'une poussière d'os d'animaux broyés dans "Go Down Moses", en 2014. Là, Jeanne d'Arc traîne le cadavre d'un cheval blanc.



Dans ce "portrait multiforme" d'une femme au destin tragique, Romeo

Castellucci a jugé "plus intéressant de se concentrer sur une personne qui

s'enferme", signe de la solitude de Jeanne, "abandonnée de tous".



Sous la direction musicale du chef permanent de l'Opéra de Lyon Kazushi

Ono, le spectacle, créé du 21 janvier au 3 février, repose en grande partie sur les frêles épaules de la comédienne Audrey Bonnet.



Saluant la performance "extraordinaire" de sa partenaire, le comédien Denis Podalydès estime qu'elle "brûle littéralement". "Enfant, on a tous rêvé de cette jeune fille qui monte sur le bûcher devant tous ces gens d'Église et qui commence à brûler, c'est l'image même de l'innocence détruite", dit-il.



Le sociétaire de la Comédie Française interprète le rôle parlé et "très

ambigu" d'un Frère Dominique en costume trois pièces. "Il est mis dans

l'histoire pour racheter l'Église, c'est un ange qui explique à Jeanne que,

parmi les gens d'Église, certains ont déshonoré leur confrérie mais que Dieu verra en elle la sainte".



Le spectacle "interroge le fait qu'on cherche encore et toujours un bouc

émissaire", conclut Denis Podalydès.







Avec AFP