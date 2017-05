ABAS France présente sa campagne de recrutement 2017

L'éditeur de solutions ERP à destination des professionnels de l'industrie, ABAS, recrute quinze collaborateurs sur les prochains mois pour soutenir sa forte croissance (30 % en 2016) et répondre aux nouvelles commandes de ses clients.Le groupe ABAS réunit aujourd´hui plus de 1 000 experts dans vingt-huit pays et a déployé son offre chez plus de trois mille cinq cents clients.Ces solides fondamentaux ont permis à ABAS France de réaliser sur son dernier exercice un chiffre d'affaires de deux millions d'euros (le CA global du groupe s'élève pour sa part à cent millions d'euros).Ces solides fondamentaux permettent au groupe et à sa filiale française de proposer aux collaborateurs un cadre de travail attractif et d'évoluer dans une structure internationale et reconnue pour son expertise unique en matière de développement et d'intégration de progiciels de gestion dédiés aux entreprises du secteur industriel.Ainsi, que ce soit au niveau des équipes techniques ou commerciales, les collaborateurs bénéficient de l'assurance de travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée.ABAS France souhaite s'entourer de nouveaux experts qui viendront rejoindre ses collaborateurs répartis sur deux sites en France : Lyon et Strasbourg.Concrètement, ABAS recherche des collaborateurs confirmés qui bénéficient d'une bonne connaissance du marché des ERP et d'une expérience professionnelle acquise auprès des professionnels de l'industrie.Quelques exemples de postes ouverts :-Consultant ERP à Strasbourg-Consultant ERP à Lyon-Chef de projet ERP à Strasbourg-Chef de projet ERP à Lyon-Programmeur / Développeur à Strasbourg-Programmeur / Développeur à LyonPour plus d'info: https://abas-erp.com/fr/ERP-Logiciel