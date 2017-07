ADAPTATION D’OFFRE : CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE AUX TCL

Deux fois par an, une commission d’adaptation de l’offre se réunit pour élaborer des propositions visant à adapter le réseau TCL à l’évolution des déplacements et optimiser l’offre.



Ces adaptations sont le résultat d’un travail de concertation entre le SYTRAL et les élus des communes concernées.



Voici les principales mesures d’adaptation d’offre qui seront progressivement effectives à compter du 28 août 2017 :



Renfort du métro D aux heures de pointe...La fréquence sera portée à 1min45 en heures de pointes du matin et du soir en semaine, permettant d’accroître la capacité d’accueil de la ligne.



Renfort du funiculaire Fourvière les samedis après-midi....Le funiculaire Fourvière attire chaque année davantage de touristes et voit sa fréquentation significativement progresser. Pour répondre à cette hausse notamment le week-end, la fréquence du funiculaire sera de 4 minutes les samedis après-midi contre 5 minutes actuellement.



Renfort de la ligne T3 et réorganisation du secteur Meyzieu/Jonage...Pour répondre à la forte attractivité de la ligne T3, la fréquence sera renforcée

Heures de pointes : 6 à 7min contre 7min30 actuellement, permettant d’apporter 10 % de capacité supplémentaire

Heures creuses et période de vacances scolaires : 12min contre 15min actuellement.



Les lignes 85 et 95 simplifient leurs itinéraires dans la commune de Meyzieu pour offrir un accès plus direct au tramway T3, avec un nouvel arrêt de bus en face de la station Meyzieu Gare.



Nouvelles navettes dans les Monts d’Or....Deux nouvelles lignes :

S3 : Collonges Gare – Techlid- Allée des Hêtres



S16 : Collonges Gare – Ecully Le Pérollier s’ajoutent au réseau TCL pour permettre une desserte transversale entre les communes des Monts- d’Or, le pôle d’activité de Techlid, la clinique de la Sauvegarde et le centre commercial du Pérollier. Les lignes S3 et S16 circuleront du lundi au vendredi avec des horaires identiques toute l’année.





Changement d’itinéraire de la ligne S1 dans le quartier de Perrache...Dans le cadre du projet urbain du pôle d’échange multimodal de Perrache, l'itinéraire de la ligne S1 sera modifié suite à la piétonisation des voûtes qu'elle emprunte aujourd'hui.

La ligne S1 en direction de la Gare St-Paul empruntera désormais le quai Rambaud, le cours de Verdun et la place Gensoul. L’arrêt « Suchet » reste privilégié pour les correspondances avec le métro A via un cheminement dans la voûte piétonnisée.



Desserte de la ZAC de la Castellane à Sathonay avec la ligne 9....Pour accompagner l’urbanisation d’une partie de l’ancien camp militaire située sur la commune de Sathonay-Camp, la ligne 9 verra son itinéraire prolongé et son terminus se fera désormais à « Sathonay Castellane».



Réorganisation de la ligne S10 dans le quartier de Saint Rambert...La ligne S10 sera prolongée du Plateau de Saint Rambert jusqu’au Lycée Jean Perrin. Les nouveaux arrêts desservis sont Berlioz, Grand Champ et Lycée J. Perrin (terminus).

Nouveauté : la ligne fonctionnera également l’après-midi de 14h00 à 18h00.





TOUTES LES LIGNES CONCERNÉES PAR L’ADAPTATION D’OFFRE



Métro D, Funiculaires F1 et F2, Tramways T3 et T5.

Lignes de Bus C8, C25, 6, 9, 11, 35, 63, 65, 70, 78, 85, 95, 98, S1, S3, S10, S16 et R3.



Plus d’informations sur tcl.fr