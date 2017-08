AS Saint-Etienne : Carvalho renvoyé en correctionnelle pour recel le 14 septembre

L'entrepreneur Adao Carvalho,

co-actionnaire d'une société détenant 44% du capital de l'AS Saint-Etienne

(L1), est renvoyé devant le tribunal correctionnel de la préfecture de la

Loire le 14 septembre pour "recel d'abus de biens sociaux et tentative de

blanchiment".



Le Portugais de 56 ans s'était associé en 2004 au sein de la société

Croissance Foot avec Roland Romeyer, actuel président du directoire du club,



Le parquet de Saint-Étienne avait ouvert il y a un an une enquête

préliminaire visant Carvalho, qui détient indirectement 22% du capital de l'ASSE.



Le reste de l'actionnariat du club, qui a bien débuté le championnat avec

trois victoires lors des trois premières journées, est détenu par Cesse Foot

(44%), la société du président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo, et par l'association ASSE (12%).



Les relations au sein de Croissance Foot se sont dégradées de longue date

au gré des ennuis judiciaires d'Adao Carvalho.



En juin 2014, le tribunal correctionnel de Lyon l'avait condamné à trois

ans de prison, dont un avec sursis, 200.000 euros d'amende et une interdiction définitive d'exercer, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé dans des sociétés de BTP.



La fraude à l'Urssaf imputée au chef d'entreprise s'était étalée sur plusieurs années.



Or, en 2004, Carvalho avait acquis indirectement des parts dans l'ASSE

pour 1,25 million d'euros via une société luxembourgeoise.



Pour la justice, cet argent a une origine frauduleuse et elle avait donc fait saisir ces parts l'an dernier.



Dans le cadre de la première procédure instruite à Lyon, les avoirs de Carvalho avaient simplement été gelés et il dit avoir recouvré 22% du capital de l'ASSE en son nom propre depuis la liquidation de la société

luxembourgeoise qui portait sa participation dans Croissance Foot.



Cet aspect fait l'objet d'un litige entre Carvalho et Romeyer devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, le 29 juin dernier, a décidé de surseoir à statuer "jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en

cours".