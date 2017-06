AS-Saint-Etienne: sursis à statuer sur le litige entre Carvalho et Romeyer

Le tribunal de commerce de

Saint-Etienne a prononcé jeudi un sursis à statuer dans le litige qui oppose le président du directoire de l'AS Saint-Etienne (L1), Roland Romeyer, à son ancien partenaire financier Adao Carvalho, portant sur un quart du capital du club.



Le tribunal a décisé de surseoir à statuer "sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours". Mais, dès que celle-ci sera "terminée de manière définitive, l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente".



Les deux hommes s'étaient associés en 2004 au sein de la SARL Croissance

Foot, dont ils détiennent chacun la moitié et qui possède 44% du capital de l'ASSE, soit autant que Cesse Foot, la société du président du conseil de

surveillance du club, Bernard Caïazzo. Les 12% restant appartiennent à

l'association ASSE.



Mais leurs relations se sont dégradées à la faveur des ennuis judiciaires

de M. Carvalho.



En juin 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné ce chef d'entreprise à trois ans de prison, dont un avec sursis, 200.000 euros

d'amende et une interdiction définitive d'exercer, pour abus de biens sociaux

et travail dissimulé dans des sociétés de BTP.



Fin 2015, Carvalho a fait savoir à Romeyer qu'il souhaitait vendre

ses parts dans la SARL Croissance Foot, représentant 22% du capital du club, ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.



Le parquet de Saint-Etienne a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire pour "blanchiment et recel d'abus de biens sociaux", visant Carvalho, à la suite d'une plainte de Romeyer.





