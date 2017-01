AS St-Etienne: Mounier est rentré en Italie face à l'hostilité des supporteurs

L'attaquant Anthony Mounier, prêté la semaine dernière par Bologne (1ère div.), est rentré en Italie face à l'hostilité virulente de certains supporters des Verts, a-t-on appris lundi soir de source proche de l'ASSE.



Les deux clubs français et italiens sont en train de régler les derniers détails administratifs pour mettre un terme au contrat de prêt du joueur, ce

qui nécessite de lui trouver un nouveau point de chute qui pourrait être Bergame en Italie, selon la même source.



Mounier, 29 ans, formé à Lyon avant de passer par Nice et Montpellier,

avait été prêté avec une option d'achat de 2 millions d'euros jusqu'à la fin

de la saison par le club italien de Bologne (1ère div.) avec lequel il est

sous contrat depuis un an et demi.



Mais son séjour dans la Loire a tourné court en raison des manifestations

d'hostilité émanant de supporters ultras de l'équipe stéphanoise.



La semaine dernière, avant même l'officialisation de son transfert, le

groupe des Green Angels avait déployé une banderole sur les grilles du centre

d'entraînement stéphanois et du stade Geoffroy-Guichard, indiquant : "Mounier: nos couleurs ne seront jamais les tiennes !!!".



En cause, le fait qu'il ait été formé à Lyon, le rival historique des

Verts. Et la façon dont le joueur avait célébré le but victorieux de son

équipe de Nice, lors d'un match au Chaudron en mars 2012, perdu 3-2 à la dernière minute par l'ASSE.



Selon le site du Parisien, Mounier aurait même reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son téléphone portable.







Avec AFP