ASSE: Beric va être prêté à Anderlecht

L'attaquant international slovène de

l'AS Saint-Etienne, Robert Beric, va être prêté un an sans option d'achat au clubbelge d'Anderlecht, a-t-on appris auprès de l'ASSE, lundi soir.



Les deux clubs ainsi que le joueur, qui sera à Bruxelles mardi matin, selon

un porte-parole du club ligérien, doivent encore régler d'ultimes détails.



Agé de 26 ans, Beric est arrivé à Saint-Etienne, à l'été 2015 en provenance

du Rapid Vienne.



Chez les Verts, il a joué 45 matches et inscrit 14 buts mais il a été victime d'une sérieuse blessure à un genou en novembre 2015 dans un match contre l'OL.



Avant d'évoluer à Saint-Etienne et au Rapid Vienne (49 matches, 33 buts),

Beric a joué à Sturm Graz (1ère div. autrichienne, 2013-2014, 42 matches, 12 buts)) et au NK Maribor (2010-2013, 128 matches, 36 buts).



Il compte 12 sélections en équipe de Slovénie (1 but).