ASSE: Caïazzo injurieux envers les Lyonnais après le derby

Bernard Caïazzo, l'un des dirigeants de l'AS-Saint-Etienne, s'est emporté contre les joueurs lyonnais à la fin du derby dimanche, les traitant "d'enculés et de malades mentaux" après un tacle dangereux visant le milieu de terrain Fabien Lemoine, selon des images diffusées par Canal+.



Fait rare dans ce match remporté par les Stéphanois (2-0), Lemoine a

volontairement quitté le terrain avant le coup de sifflet final. "Je ne joue

pas pour me faire casser la jambe", explique-t-il à Bernard Caïazzo en

rentrant aux vestiaires.



"Tu as raison, mais c'est des enculés, ce sont des malades mentaux", lui

répond le président du comité de surveillance de Saint-Etienne.



Lemoine venait de provoquer l'exclusion de Rachid Ghezzal et de Corentin

Tolisso. Ghezzal a hérité d'un second carton jaune pour un accrochage avec le Stéphanois (90+2). Puis Tolisso a écopé d'un rouge pour un tacle les deux

pieds décollés contre Lemoine (90+3).



En remportant le derby contre son rival de toujours, Saint-Etienne a

consolidé sa 5e place et est revenu à un point des Lyonnais.





