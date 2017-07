ASSE: Diony et Janko, deux premières recrues

L'AS-Saint-Etienne a annoncé vendredi ses deux premières recrues, l'attaquant Loïs Diony, en provenance de Dijon, et le défenseur suisse Saidy Janko, en provenance de Celtic Glasgow.



Tous deux ont signé pour quatre ans, mais le montant des transferts n'a pas

été dévoilé.



Diony, âgé de 24 ans, était arrivé à Dijon en 2013 après être passé par

Bordeaux, Nantes et Mont-de-Marsan (CFA) et a passé avec succès sa visite

médicale vendredi.



Il a inscrit 34 buts pour le DFCO en quatre saisons, dont 12 l'an passé (et

7 passes décisives) qui ont grandement contribué au maintien du club en L1.



Agé de 21 ans, Saidy Janko remplacera dans l'effectif l'arrière droit Kevin Malcuit qui devrait être transféré à Lille.



Jenko a joué au FC Zürich avant de rejoindre, à l'âge de 18 ans, Manchester United puis le Celtic Glasgow.



Il était prêté par le club écossais la saison dernière à Barnsley (2e div.

anglaise) où il a disputé 13 matches (1 but).



Avec AFP