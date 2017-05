ASSE: Galtier évacue les questions sur son avenir

"Mon avenir, j'en parle avec ma direction comme je parle de la saison prochaine", s'est borné à commenter l'entraîneur Christophe Galtier mercredi devant la presse, alors que la question de son avenir à Saint-Etienne agite les médias depuis le début de la semaine.



"Je ne répondrai à aucune question sur ce qui a été dit", a-t-il affirmé

avant de réfuter, sous l'insistance des journalistes, "toute idée d'usure

mentale".



"Je me suis seulement usé la hanche que je vais faire remplacer le 29 mai",

a-t-il ironisé.



Lundi soir, le journal L'Equipe avait donné Galtier partant en fin de

saison.



Le coach "n'est pas dans cet esprit", avait assuré à l'AFP Bernard Caiazzo,

l'un des dirigeants des Verts, mardi en milieu de journée. Dans la soirée de

mardi, l'ASSE disait dans un communiqué "s'étonner de l'annonce par plusieurs médias du départ de Christophe Galtier", affirmant que le technicien était "dans la préparation des quatre derniers matches de la saison".



L'AS-Saint-Etienne, 7e, joue un match capital pour les places européennes contre Bordeaux, 5e, vendredi à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 36e journée de L1.



"Il doit être bien abordé pour continuer d'espérer une qualification

européenne", a souligné Galtier, pour qui "ce qui a été dit ou écrit (à son

sujet, NDLR) n'a pas perturbé les joueurs" au vu des derniers entraînements.



"Cela ne nous a pas perturbé car le coach ne nous a rien dit", a confirmé le

milieu Henri Saivet devant la presse.



Puis les Verts affronteront le PSG lors de la 37e journée le 14 mai, Monaco

en match en retard de la 31e journée le 17 mai et enfin Nancy le 20 mai pour la 38e et dernière journée de championnat. "C'est déjà bien que le club ait encore quelque chose à jouer à quatre matches de la fin. Cela prouve que la saison n'est pas encore catastrophique", a conclu Galtier.



Âgé de 50 ans, il entraîne l'AS Saint-Etienne depuis décembre 2009. Avec

lui, le club stéphanois a sauvé sa place en L1 en 2010, remporté la Coupe de

la Ligue en 2013, terminé 4e du championnat en 2014 et disputé quatre fois de suite l'Europa League avec deux éliminations en 16es de finale.



En juillet 2015, il a signé une prolongation de trois ans de son contrat qui prend fin en 2018.





Avec AFP