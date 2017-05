ASSE Galtier "n'est pas dans l'esprit" de partir, assure Caïazzo

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne

Christophe Galtier "n'est pas dans cet esprit (d'un départ)", a assuré mardi à

l'AFP le président du conseil de surveillance des Verts Bernard Caïazzo en démentant une information contraire de L'Equipe.



"La vérité, c'est ce que le coach a dit au Canal Football Club", a souligné

le dirigeant assurant que l'ASSE "communiquerait mardi après-midi"

alors que, selon le quotidien sportif, Galtier a informé sa direction de son

souhait de ne pas honorer sa dernière année de contrat.



De son côté, le président du directoire Roland Romeyer s'est également

déclaré surpris dans le quotidien "La Tribune-Le Progrès".



"Le 22 mars, nous avons eu des entretiens individuels. Christophe nous a dit qu'il ne voulait pas faire l'année de trop et c'est pour cela, pour

répondre à sa volonté, que nous avons engagé des changements au recrutement et à la formation", a commenté Romeyer.



"Il s'implique comme d'habitude, dans la préparation de la saison

prochaine, la reprise de l'entraînement, les stages. Il nous a fait part de ses souhaits sur les joueurs qu'il souhaite conserver, ceux qui devraient partir", poursuit-il.



"J'ai lu et entendu les déclarations de mes présidents que je pouvais

rester au club tant que je le voulais. Cette déclaration est élogieuse mais on est bien obligé de se poser des questions", avait déclaré Galtier dans le CFC, dimanche.



"J'ai rencontré mes dirigeants le 22 mars et c'était l'une des premières

discussions que j'ai eues pour savoir ce qui serait le mieux pour l'ASSE, avec

moi ou sans moi, quels sont les projets et que j'étais à leur écoute. On n'est

pas là pour gagner du temps. Mon avenir n'est pas le plus important. C'est surtout l'institution. Nous réfléchissons", avait-il confié sans dire si oui ou non, il quitterait les Verts en fin de saison.



Avec AFP