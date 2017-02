ASSE: Hamouma n'a pas signé à Marseille "par peur" pour sa sécurité

L'ailier de Saint-Etienne Romain Hamouma ne s'est pas engagé avec l'OM avant la saison 2015-16 car il "avait peur pour sa sécurité et surtout celle de sa famille", a-t-il affirmé dans un entretien publié mardi dans l'hebdomadaire France Football.



"Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n'est pas possible Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C'était inconcevable pour moi", souligne le milieu de

terrain âgé de 29 ans, en faisant allusion aux cambriolages aux domiciles de certains joueurs de l'OM, dont Lassana Diarra au printemps dernier.



A l'été 2015, le nom de Romain Hamouma avait été évoqué par certains médias au moment du départ de Florian Thauvin, depuis revenu à l'OM, pour Newcastle.



Il a finalement préféré prolonger à Saint-Etienne, avec qui il est sous

contrat jusqu'en juin 2018. "Ce n'est pas par manque d'ambition. Je n'y suis

pas allé car j'avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille", assure-t-il.





Avec AFP