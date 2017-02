ASSE/Manchester United: dispositif de sécurité "conséquent" avec 1.500 supporteurs anglais attendus

La préfecture de la Loire a prévu un dispositif de sécurité "conséquent" pour encadrer ce mercredi le match qui opposera l'AS-Saint-Étienne à Manchester United, avec 1.500 supporteurs anglais des Red Devils attendus et un stade de 42.000 places plein à craquer.



"Ce n'est pas un match considéré +à risque+. Il n'y a pas d'antagonisme

particulier entre les deux clubs, mais on attend 1.500 supporteurs anglais et

le dispositif de sécurité sera un peu supérieur à celui du derby AS Saint-Étienne/OL", pour lequel quelque 350 représentants des forces de l'ordre avaient été mobilisés, a indiqué mardi la préfecture.



"Nous avons prévu une centaine de fonctionnaires de la DDSP (Direction

départementale de la sécurité publique), des renforts de réservistes de la gendarmerie, et des unités de forces mobiles, escadrons de CRS et gendarmes mobiles. En tout, donc, plusieurs centaines" de personnes.



Des militaires de l'opération Sentinelle et des fonctionnaires de la police

nationale seront présents à la gare et, dès leur arrivée, mercredi, les

supporteurs anglais seront "guidés" vers le stade.



Vente et consommation de boissons alcoolisées seront limitées sur la voie

publique aux abords du stade, précise la préfecture, et les bouteilles interdites à l'intérieur du Chaudron.



Comme pour tous les matches, les

spectateurs seront fouillés à l'entrée du stade, état d'urgence oblige.



De plus, ce match des 16es de finale retour de la Ligue Europa se déroulant

de 18H00 à 20H00, "il faudra aussi prendre en compte l'après-match", ajoute la préfecture de la Loire qui a déjà géré sans incident notable 10.000

supporteurs anglais pendant l'Euro 2016.



Il y a près de quarante ans, une première confrontation entre Verts et

Diables rouges sur la scène européenne avait été très mouvementée, marquant les débuts du hooliganisme anglais.



Quelque 1.500 supporteurs mancuniens s'étaient mêlés en septembre 1977 au public stéphanois et avaient provoqué de sérieux incidents.



"J'étais dans les gradins et nous avons tous été poussés vers les buts. Des gars avaient sorti des couteaux et piquaient les gens. Nous avons escaladé les grillages pour sauter sur le terrain. C'était très chaud", avait récemment témoigné auprès de l'AFP le président du directoire du club, Roland Romeyer, simple spectateur à l'époque.