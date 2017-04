ASSE-Nantes : l'Europe en point de mire

L'AS Saint-Etienne et Nantes qui s'affrontent dimanche au stade Geoffroy-Guichard (17H00) pour la 32e journée de Ligue 1 sont en embuscade pour une qualification en Europa league, mais leur marge de manoeuvre est réduite.



Les Verts, à trois longueurs de Marseille (5e) et deux de Bordeaux (6e) ont toutefois une rencontre en retard à jouer à Monaco.



Ils comptent sur leur expérience née des saisons précédentes dans le sprint

final pour arracher au moins, comme en 2016, le 6e rang qui pourrait être

européen en cas de victoire de Monaco ou du Paris Saint-Germain en Coupe de France.



"J'espère que notre expérience et notre détermination pourront faire la

différence en cette fin de saison mais Marseille et Bordeaux sont également

expérimentés dans cet exercice", confie notamment l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier.



Toutefois, l'ASSE peut regretter un passage à vide qui pourrait lui coûter

cher alors qu'elle n'a pas profité d'un calendrier entre la 26e journée et la

30e journée lui semblant favorable.



Les Verts ont perdu à Montpellier (2-1) et sur leur terrain contre Caen

(1-0) mais aussi concédé le résultat nul à Bastia (0-0) et contre Metz à domicile (2-2) avant de gagner à Dijon (1-0), une victoire qui les maintient dans le coup.



Leur programme de fin de saison apparaît en revanche plus difficile avec

des déplacements à Marseille, Monaco, Guingamp notamment ou encore la réception du Paris Saint-Germain et de Bordeaux.



"Mais les matches ne sont jamais joués d'avance. Il y aura des rencontres charnières mais elles ne compteront que si nous parvenons à remporter les autres. Nous n'avons plus de jokers, plus beaucoup de marge de manoeuvre", prévient Galtier qui voit Nantes "pouvant prétendre à l'Europe, sur une bonne dynamique".



Saint-Etienne, outre l'absence de son capitaine emblématique Loïc Perrin

qui vient de prolonger jusqu'en 2020 et sans lequel il n'a jamais gagné cette

saison en Ligue 1, aura le handicap d'avoir coupé la compétition durant trois semaines, entre la trêve internationale et le report de son match à Monaco, engagé en finale de la Coupe de la Ligue, le 1er avril.



"Il ne faudra pas que l'on soit endormi lors de l'entame de match", s'inquiète l'entraîneur forézien qui prévoit "une rencontre ouverte" face à un adversaire pour lequel le match de dimanche apparaît décisif pour ses

ambitions européennes toutes fraîches.



L'idée de voir Nantes en Europa league aurait provoqué haussements

d'épaules et sourires narquois il y a quelques semaines encore mais les

Canaris se sont hissés à la 9e place avec 41 points, trois de moins que l'ASSE.



Depuis l'arrivée du Portugais Sergio Conceiçao à la tête d'une équipe

moribonde en décembre, les Nantais ont réalisé le 4e parcours des équipes de Ligue 1, derrière Paris, Monaco et à égalité avec Nice, mais devant Lyon.



Ils ont surtout repris deux points à Marseille et six à ses rivaux directs

Bordeaux et Saint-Étienne.



Même si la différence de buts catastrophique héritée du bref règne de René Girard (-15) est pénalisante, comparée au +10 de Saint-Étienne ou au +4 des Girondins, Nantes jouera gros dans le Chaudron dimanche puis en recevant Bordeaux, le 22 avril.



Du côté de la Jonelière, on entend garder la tête froide. "Je ne regarde

pas beaucoup le classement. Il est vraiment serré. (...) Nous allons regarder devant tout en faisant attention à ce qu'il y a derrière", avait commenté Conceiçao après la victoire contre Angers 2-1 assurant le maintien des Canaris.



"Nous savons que si nous gagnons, nous revenons à hauteur de Saint-Étienne (mais) nous ferons les comptes à la fin. Nous avons pour objectif de ne pas nous relâcher. Nous verrons mais pourquoi pas rêver", a cependant admis, un peu plus ambitieux, le défenseur Léo Dubois.



Un rêve qui n'aura rien de fou si Nantes négocie bien son virage, car

ensuite, hormis un déplacement à Lyon pour la 36e journée, le calendrier

semble plutôt dégagé, beaucoup plus que celui des Verts.







