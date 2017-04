ASSE-Nantes: un nul qui ne satisfait personne

L'AS-Saint-Etienne et Nantes se sont séparés sur un score de parité (1-1), dimanche au stade Geoffroy-Guichard en match de la 32e journée de Ligue 1, un résultat qui ne satisfait aucun des deux prétendants à l'Europe.



Et surtout pas les Verts qui font du surplace : ils n'ont gagné aucun de

leurs trois dernières rencontres à domicile. Précédemment, il avaient perdu contre Caen (1-0) et concédé le partage des points avec Metz (2-2).



Les Stéphanois pointent au 7e rang avec 45 points, à trois longueurs de

Bordeaux (6e) et quatre de Marseille (5e) pourtant accroché à Toulouse (0-0).



Nantes, qui aurait certainement dû obtenir un penalty dans le temps

additionnel pour une faute de Kevin Théophile-Catherine sur Préjuce Nakoulma (90+3), est pour sa part dans une meilleure dynamique.



Les Canaris sont 8es, à trois points de l'ASSE et ils n'ont perdu qu'une

fois, à Monaco sur les neuf dernières journées (4 victoires, 4 nuls). Seul

Monaco et Paris Saint-Germain ont fait mieux en Championnat sur cette période.



Nakoulma avait ouvert la marque en première période d'un tir croisé du

droit après avoir résisté à la charge de Théophile-Catherine (15).



Arrivé de Kayserispor en Turquie au dernier jour du mercato d'hiver,

l'attaquant burkinabé a inscrit pour l'occasion son cinquième but en six

matches avec Nantes et s'avère déterminant dans la bonne série des Canaris : il vient de marquer cinq des sept derniers buts de l'équipe de Sergio Conceiçao.



De leur côté, les Stéphanois ont égalisé sur une reprise de la tête de

Benjamin Corgnet qui reprenait un centre délivré de l'aile droite par Cheikh M'Bengue (70).



Mais les Verts ont une nouvelle fois déçu par leur animation offensive et

le déchet technique affichés, même s'ils ont obtenu des occasions.



Ainsi, Robert Beric a été proche d'égaliser d'une reprise de la tête qui

heurtait le poteau après un centre délivré de l'aile droite par Ronaël

Pierre-Gabriel (28).



De son côté, le gardien nantais Maxime Dupé a été décisif sur un coup franc de Henri Saivet (30) et un tir de Romain Hamouma (59) après que celui-ci a touché le poteau (57) mais aussi en intervenant bien devant Beric après un centre de Kevin Monnet-Paquet (62).





