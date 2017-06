ASSE: Oscar Garcia: "J'aime quand il y a de la passion

"J'aime quand il y a de la passion avec

beaucoup de supporters dans le stade, c'est peut-être le meilleur club en France pour cela": voilà comment le coach Oscar Garcia a décrit Saint-Etienne, pour sa première conférence de presse vendredi.



"L'ASSE est un club qui a beaucoup d'histoire. J'aime cela", a d'abord

lancé en préambule dans un français très correct le technicien catalan, marié à une Française.



Cet ancien joueur du FC Barcelone assure "connaître le championnat

français" qu'il juge "très attractif". "J'ai vu beaucoup de matches et je

connais tous les joueurs (des Verts). C'est tout à fait normal".



"Il y en a beaucoup. Il est difficile de travailler avec un effectif de 31

joueurs. Nous verrons ce que nous allons faire pour cela, d'ici deux ou troissemaines. Pour le jeu, nous nous adapterons aux joueurs que nous aurons", précise toutefois l'ex-coach du Red Bull Salzbourg, équipe avec laquelle il a signé deux fois le doublé championnat-coupe d'Autriche.



"Installer sa philosophie de jeu prend du temps", prévient Oscar Garcia qui

veut avant tout "être meilleur chaque jour et améliorer les joueurs

individuellement".



Pour l'heure, au mercato, aucune arrivée n'a été enregistrée et le seul

départ officiel est celui du milieu Benjamin Corgnet, en fin de contrat.



Que vise le club pour la saison qui vient ? "Il n'y a pas d'objectif fixé

(...) on ne peut pas tout décréter en claquant des doigts. Il faut de la

patience. Le projet est plus important que le résultat", s'est contenté de

répondre Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance.



De son côté, Dominique Rocheteau va voir son rôle évoluer de conseiller du

club vers celui de directeur sportif pour épauler Oscar Garcia.



Arrivé 8e du dernier championnat de France, l'AS Saint-Etienne ne disputera

pas de coupe d'Europe cette saison. La reprise de l'entraînement est prévue

lundi.





Avec AFP