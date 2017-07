ASSE : Oscar Garcia face à un immense chantier

Faire oublier son prédécesseur

Christophe Galtier, proposer un jeu séduisant et pourquoi pas retrouver

l'Europe: l'entraîneur espagnol de l'AS Saint-Etienne Oscar Garcia fait face à

un immense chantier, d'autant que l'effectif peine à évoluer.



A une semaine du début du championnat, il apparaît difficile de cerner le potentiel de l'ASSE.



Or les premières journées seront ardues pour les Verts avec d'entrée la

réception de Nice et, dès la 4e journée, un déplacement à Paris.



Avec une trentaine de joueurs, le groupe reste fourni, voire pléthorique

car le club ne disputera pas l'Europa League comme ces quatre dernières

saisons.



Le groupe traîne encore les recrutements souvent ratés des dernières saisons.



Pour l'heure, les Verts n'ont enregistré que deux recrues: l'attaquant et

buteur de Dijon, Loïs Diony (24 ans), acquis pour huit à dix millions d'euros

et l'arrière droit suisse Saidy Janko.



Celui-ci, 21 ans, évoluait en 2e division anglaise à Barnsley mais ne s'est

encore imposé nulle part, ni à Manchester United, ni à Bolton, ni au Celtic à qui il appartenait dernièrement.



Janko remplace numériquement Kevin Malcuit, l'un des meilleurs stéphanois

la saison dernière, cédé à Lille pour 9 M EUR pour permettre l'acquisition de

Diony.



Pour le reste, hormis le retour de prêt à Angers du milieu offensif ou

attaquant Jonathan Bamba, les Verts s'attachent donc avant tout à dégraisser.



Huit joueurs sont déjà partis. D'autres sont en attente comme Jérémy Clément (32 ans) qui semble avoir

fait son temps à Saint-Etienne.



Du coup, Oscar Garcia, qui souhaite travailler avec un effectif de 22 joueurs environ, fait avec les moyens du bord, teste des jeunes et paraît s'impatienter, même si un arrière gauche et un milieu doivent signer dans les prochaines heures.



Mais Galtier était souvent dans le même cas chaque été alors même que le club jouait les tours préliminaires de l'Europa League, les négociations se

débloquant dans la dernière ligne droite du mercato.



Et si le match contre Dijon gagné 4-0 a été encourageant, ceux contre la

Real Sociedad (1-1) et Montpellier (0-1) ont rappelé les limites du jeu

stéphanois qui manque cruellement de qualité technique, notamment dans

l'entrejeu, comme la saison passée.



Garcia fait le même constat. "On doit chercher de la qualité au milieu pour que les attaquants reçoivent le ballon plus rapidement et dans de meilleures conditions", souligne l'entraîneur catalan.



Les Verts n'ont fait que subir face aux Basques, faisant surtout valoir

leurs qualités morales et défensives.



Contre Montpellier puis Southampton (0-3), ils ont été inoffensifs.



"C'est très urgent d'avoir des joueurs. Je suis professionnel et je travaille avec les joueurs à ma disposition", a réagi Oscar Garcia après le match contre la Real Sociedad.



"Nous avons livré un bon match, contre Dijon aussi, mais il est sûr que

nous avons besoin de quatre à cinq joueurs", plaide-t-il aussi.



"Il y a le marché. Nous travaillons sur plusieurs pistes simultanément.

Bien sûr, les entraîneurs souhaitent avoir leur effectif le plus vite possible. Le championnat débute le 5 août mais le mercato se termine fin août.

Beaucoup d'opérations se font dans les dernières semaines", défend pour sa part le directeur sportif Dominique Rocheteau.







Avec AFP