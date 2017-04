ASSE--Rennes: match arrêté 15 minutes après l'intrusion de supporters

Le match entre Saint-Etienne et Rennes, joué à huis clos, a été arrêté pendant un quart d'heure en raison de l'entrée de dizaines de supporters dans le stade, dimanche après-midi lors de la 34e journée de Ligue 1.



Les supporters, qui s'étaient rassemblés à l'extérieur du stade

Geoffroy-Guichard, ont forcé l'entrée et se sont installés près du virage sud.

On jouait la 18e minute, et l'arbitre Ruddy Buquet a arrêté la rencontre, qui affichait un score de 0-0.



Dominique Rocheteau, conseiller sportif de l'ASSE, et le président RolandRomeyer sont allés à leur rencontre.



"Il y a des stadiers, des gendarmes, des policiers. Ce n'est pas facile,

mais malheureusement, si on répond... J'ai discuté avec le capo (leader des ultras, ndlr), c'est bon, ils quittent le stade, j'espère", a dit M. Romeyer sur beIN Sports.



Au bout d'une petite dizaine de minutes, les supporters ont évacué la

tribune dans le calme. Quelques pétards ont explosé.

"

Jouer dans ces conditions, c'est compliqué, a jugé l'entraîneur rennais,

Christian Gourcuff, sur beIN Sports. C'est assez dramatique pour le foot. Tout le monde subit ça. A un moment donné, ça ne sera plus possible. Ce n'est pas évident de repartir".



La commission de discipline avait infligé mi-avril à l'ASSE un match à huis

clos au Stade Geoffroy-Guichard. Le club avait été sanctionné pour l'usage

d'engins pyrotechniques dont l'un avait sévèrement blessé le responsable de la sécurité du stade, lors du derby gagné 2-0 contre Lyon, le 5 février.



Des fumigènes avaient également été utilisés en tribune.



L'AS-Saint-Etienne avait renoncé à faire appel de cette sanction.



