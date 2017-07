ASSE: arrivée de l'attaquant dijonnais Loïs Diony

L'attaquant Loïs Diony a rejoint l'AS-Saint-Etienne en provenance de Dijon pour un montant et une durée de contrat qui n'ont pas été dévoilés, a annoncé le club du Forez.



Le joueur de 24 ans, était arrivé à Dijon en 2013 après être passé par

Bordeaux et Nantes. Diony, qui passera sa visite médicale vendredi et samedi, a inscrit 34 buts pour le DFCO en quatre saisons, dont 12 l'an passé (et 7 passes décisives) qui ont grandement contribué au maintien du club en L1.





Avec AFP