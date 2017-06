ASSE: reprise de l'entraînement sous la houlette d'Oscar Garcia

Les joueurs de Saint-Etienne, hormis

les internationaux étrangers et deux convalescents, ont repris l'entraînement lundi au centre de l'Etrat sous la direction de leur nouvel

entraîneur, l'Espagnol Oscar Garcia.



Cette séance ouverte au public a duré plus d'une heure et demie avec des

tours de terrain et des jeux avec le ballon.



La journée avait débuté par des tests physiques et médicaux en matinée et

les premiers entretiens individuels avec Garcia.



Quelques joueurs importants manquaient à l'appel: les attaquants

internationaux slovène Robert Beric et norvégien Alex Söderlund, le milieu

norvégien Olé Selnaes, les défenseurs suisse Léo Lacroix et franco-guinéen

Florentin Pogba.



Le défenseur central et capitaine Loïc Perrin, opéré d'un genou en fin de

saison dernière, et l'attaquant Kevin Monnet-Paquet étaient aussi absents.



Près d'un millier de supporters ont assisté à ce premier entraînement.

Parmi eux, les groupes ultras ont rappelé bruyamment leur soutien indéfectible au maillot vert, mais ont également exprimé leur colère après les sanctions administratives dont certains ont été victimes avec notamment une vingtaine d'interdictions de stade.





