Agression en Isère: le suspect en voulait aux femmes et désirait se faire abattre

Un jeune homme, qui a blessé mardi soir six personnes au couteau à Tignieu-Jameyzieu (Isère) avant d'être interpellé, avait de la "rancoeur vis-à-vis des femmes" et souhaitait se faire "abattre" après son acte, selon le parquet.



Âgé de 20 ans et déjà connu de la justice alors qu'il était mineur, le mis

en cause est "actuellement entendu dans le cadre d'une garde à vue", a indiqué mercredi dans un communiqué la procureure de la République à Bourgoin-Jallieu,

Dietlind Baudoin.



Selon la presse locale, les enquêteurs privilégient l'acte d'un déséquilibré.



Le jeune homme "explique avoir une rancoeur vis-à-vis des femmes,

reprochant à sa mère de s'être suicidée. Son but était de blesser des

personnes afin de se faire lui-même abattre par les forces de l'ordre", a

précisé la magistrate.



Mardi peu après 19H00, le jeune homme était entré dans un bar de cette commune proche de l'aéroport Lyon St-Ec où il a blessé d'un coup de couteau une femme enceinte.



Il a ensuite poignardé à trois reprises un employé de l'établissement qui

le poursuivait avant d'attaquer dans un fast-food trois autres personnes, deux femmes et un homme. Ce dernier était mercredi toujours en réanimation.



En sortant du restaurant, il s'en est pris à une sixième victime devant un

kiosque à pizza avant d'être "interpellé calmement" dans un bus dans lequel il

était monté.



Le conducteur s'était arrêté pour lui permettre de monter, le croyant

victime d'une agression.



Une trentaine de gendarmes de Pont-de-Cheruy ont été mobilisés pour son arrestation.



L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu pour

tentative d'homicide. Une information judiciaire sera ouverte au pôle de

l'instruction de Grenoble





Avec AFP