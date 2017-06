Ain: départ de feu rapidement maîtrisé à la centrale nucléaire du Bugey

Un départ de feu limité et sans gravité s'est produit lundi sur la toiture d'un bâtiment annexe d'une tranche à l'arrêt de la centrale nucléaire du Bugey, à Saint-Vulbas (Ain), avant d'être rapidement maîtrisé.



"À 15H24, un départ de feu sur la toiture de la tranche numéro 5 de la

centrale nucléaire du Bugey a été signalé. Les pompiers sont sur site. Aucun blessé n'est à déplorer, des moyens de sécurité sont mobilisés sur place", a précisé la préfecture dans un communiqué.



Selon un porte-parole de la centrale, joint par l'AFP, le feu a endommagé

"un mètre carré de toiture d'une zone en réfection" avant d'être maîtrisé vers

16H30.



Il s'est déclaré alors que des ouvriers travaillaient au chalumeau pour

réparer des problèmes d'isolation de la toiture.



"Il n'y a pas eu de victime et aucune pollution", a-t-on précisé.



Selon Julien Collet, directeur général adjoint de l'Autorité de Sureté Nucléaire, les mesures réalisées grâce à des "balises" montrent qu'il n'y a

"pas de radioactivité détectée autour du site".



"L'unité de production n°5 est en arrêt depuis le 27 août 2015 pour réaliser des opérations de maintenance programmée et recharger une partie du combustible", a précisé pour sa part EDF, qui a déclenché le plan d'urgence interne.



Le site du Bugey abrite la centrale nucléaire exploitée par EDF, à 35 km à

l'est de Lyon.