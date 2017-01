Ain: prison avec sursis pour un couple qui vendait des drapeaux de Daech

Un couple de l'Ain, interpellé en 2014 pour la vente en ligne de drapeaux noirs semblables à ceux du groupe État Islamique, a été condamné à des peines de six mois à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme.



Jugés mardi devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le mari, âgé de 33 ans, a écopé d'un an avec sursis contre six mois pour son épouse,âgée de 32 ans, a précisé jeudi le parquet, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



Interpellé à son domicile le 26 novembre 2014 à Ambérieu-en-Bugey, le couple avait reconnu avoir vendu des drapeaux et plaidé qu'il s'agissait de simples objets en relation avec la foi musulmane et non de supports faisant l'apologie de Daech.



Un important stock de livres, DVD et drapeaux, entre autres objets, avait

été alors saisi dans la maison du couple. Celui-ci avait été filmé en caméra cachée, peu de temps avant son arrestation, lors d'un reportage télévisé de M6, consacré au recrutement jihadiste en France et tourné en partie à Ambérieu-en-Bugey.



Le téléspectateur y voyait le couple raconter faire commerce de drapeaux de l'EI sur internet, avec grand succès.



Des habitants de la commune avaient

reconnu leur quartier et identifié certains de leurs voisins dans l'émission.



Une enquête, confiée à la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Belley (Ain), avait été ouverte pour "apologie du terrorisme" par le parquet bressan.







Avec AFP