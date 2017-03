Air ouvre Nuits Sonores 2017 à l'Auditorium

Il y a 22 ans, Nicolas Godin sortait un premier titre sous le pseudonyme Air, Modulor. Face au succès du titre, il demande à Jean-Benoît Dunckel de venir partager avec lui son alias atmosphérique.



Produit de la rencontre de deux passionnés des œuvres de Kraftwerk, Brian Eno, Philip Glass ou Grace Jones, des timbres des produits Moog, Rhodes et des guitares Fender de la fin des années 1960, les sonorités de Air représentent, au-delà de l’identité French Touch à laquelle le duo est affilié, le son de tout un pan de la musique contemporaine.



De leur premier album Moon Safari (1998) à Music for Museum (2014) en passant par l’incontournable BO du film Virgin Suicides de Sofia Coppola (1999), Air s’est imposé comme un pilier incontournable de la cathédrale que représente la musique française, celle qui fait se côtoyer, sous un même toit, Michel Legrand, Jean-Baptiste Lully, Daft Punk et Jean Michel Jarre ; en témoignent leurs deux Victoires de la Musique et leur grade de chevaliers de l’ordre des Arts et des Lettres.



Après une tournée anniversaire célébrant ses 20 ans, 10 ans après son dernier passage à Lyon, le duo ouvrira la 15ème édition de Nuits sonores le 23 mai 2017, en jouant une sélection de ses titres emblématiques dans l’atmosphère unique de l’Auditorium de Lyon.