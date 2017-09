Alain Chartier, le spécialiste de l'entrecote, tire sa révérence

Alain CHARTIER, le fondateur des célèbres restaurants « La Maison de l’Entrecôte » à Lyon, laisse sa famille et ses nombreux amis dans la tristesse.



Qui dans les années 80 / 90/ et même 2000 n’est pas allé manger à la Maison de l’Entrecôte, notamment cours Vitton ?



Né le 23 juillet 1950 à Paris, Alain Chartier s’était installé sur Lyon pour monter ses célèbres restaurants



En 1977 est née la première « maison de l’Entrecôte « à St JEAN rue du bœuf . En 1982, avec l’aide de son frère Dominique, il installait l'enseigne dans la presqu’ile, rue Palais Grillet, puis en 1985 cours Vitton, puis à la Part-Dieu et à Grenoble …



Alain Chartier allait ensuite se lancer dans un développement à l’étranger à Moscou et en Italie.



Très impliqué dans la vie économique et sportive de notre région, il s’est illustré tout au long de sa carrière dans une multitude de challenges professionnels en s’impliquant et en soutenant des créateurs d’entreprises, en étant partenaire d’un grand nombre de clubs de sport ou de grands sportifs, durant des années avec l’ASVEL basket ou encore dans l’ athlétisme en participant au marathon de Moscou et de New-York …



Alain Chartier a été un des premiers participants aux Grands Rallye Raid de l’époque (Rallye de l’Atlas, rallye de Tunisie entre autres) avec son immanquable Toyota Rose.



Il était membre du Lions Club Lyon-Lafayette, club qu’il a lui-même dirigé en qualité de Président.



"Tout ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin n’ont pu qu’apprécier sa gentillesse, son dynamisme, son enthousiasme, sa générosité et sa bonté, ils n’ont pu qu’être séduits par son illustre sourire." se souvient Marc Jeune, PDG de Tech'Innove et ami d'Alain Chartier



Le 29 août dans sa 67ème année Alain Chartier s'est éteint en laissant Laura et Marine, ses 2 filles, mais aussi tous ceux qui l'aiment.



Les funérailles auront lieu le mardi 5 septembre à 9h15 pour la mise en bière (chambre funéraire 177 avenue Berthelot LYON 7) et à 10 h pour une cérémonie civile à la chapelle du crématorium de Lyon (salle haute) nouveau cimetière de la Guillotière Lyon 8ème (entrée 19 rue Pierre Delord)