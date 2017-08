Alerte à la canicule dans le Rhône

Le département du Rhône a été placé jeudi après-midi en vigilance orange canicule en raison des températures élevées enregistrées le jour et la nuit, qui devraient perdurer au moins jusqu'à samedi matin, a annoncé Météo France.



Cet épisode très chaud, tardif et durable nécessite une vigilance

particulière notamment pour les personnes fragiles ou exposées, souligne Météo France dans un communiqué.



La masse d'air très chaude et parfois orageuse, qui concerne le sud de la

Bourgogne et de la Franche-Comté ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis deux jours, a déjà donné lieu à de fortes températures mercredi

après-midi, avec 35 degrés à Lyon et Issoire.



La nuit prochaine, le vent du sud qui se renforce empêchera les

températures nocturnes de redescendre en dessous des 20 degrés.



En journée vendredi, le soleil dominant fera monter la température vers 34 à 35 degrés en région lyonnaise.



Les jours suivants, la masse d'air restera chaude, au moins jusqu'à mardi,et de fortes températures accompagneront un week-end particulièrement chargé sur les routes.



Les symptômes d'un coup de chaleur sont: une fièvre supérieure à 40 degrés, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.







Avec AFP