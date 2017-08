Alerte canicule orange sur le Rhône et circulation chargée ce week-end

Météo France a émis une vigilance orange pour canicule sur le département du Rhône



La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée par des températures élevées.



L’épisode de canicule persistera au moins jusqu’au samedi 26 août 21h00.



Ces fortes températures accompagneront un week-end chargé sur les routes, rendant particulièrement difficile à supporter les trajets, notamment en cas d’encombrements.



Vendredi 25 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Ouest, dans le sens des retours



Samedi 26 août est classé ORANGE au niveau national, dans le sens des départs et ROUGE au niveau national, dans le sens des retours



Dimanche 27 août est classé ORANGE au niveau national, dans le sens des retours.



Conseils de prudence route et canicule

Décalez votre voyage en dehors des heures les plus chaudes (notamment entre 12h et 16h).



Consultez régulièrement le site : http://vigilance.meteofrance.com/



Pensez à prendre de l'eau en quantité suffisante pour pallier l'éventualité de bouchons importants

Évitez les heures de pointe afin d'éviter de longues heures d'attente dans les bouchons.



Pour vous informer de l'état du trafic, consultez le site : www.bison-fute.gouv.fr/



Multipliez les arrêts, en stationnant si possible à l'ombre afin d'éviter une augmentation de la température dans le véhicule.



Ne restez pas exposé au soleil pendant la pause, profitez-en pour vous dégourdir les jambes ou faire une petite sieste à l'ombre.



Soyez très attentif aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées) et ne laissez personne dans le véhicule à l'arrêt pour éviter insolation et déshydratation.



Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24 sur internet : http://www.bison-fute.gouv.fr