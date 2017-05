Alexandre Lacazette, avec un doublé à son actif samedi soir, a réussi son ultime tour de piste avec l’OL

La rencontre n’avait pas d’enjeu : les deux clubs étaient assurés de terminer 3e pour l’OGCN et 4e pour l’OL.



Le buteur lyonnais qui avait débuté la saison par un triplé à Nancy (3-0) l’a conclue avec un doublé.



Ce qui lui permet de battre son record de buts en L1 (28) et d’atteindre la barre des 100 réalisations en championnat avant qu’il ne soit remplacé par Jordan Ferri à la 85e minute pour sortir sous une grande ovation du public.



Le joueur, âgé de 25 ans et formé à l’OL où il a débuté en professionnel en mai 2010, a officialisé son départ vendredi dans un entretien au quotidien l’Equipe.



Mardi le président Jean-Michel Aulas lui avait publiquement accordé un bon de sortie «pour son club de coeur», sous entendu celui de son choix.



Il devrait s’engager avec l’Atletico Madrid sous réserve que le club madrilène se mette d’accord avec l’OL mais aussi que son interdiction de recrutement jusqu’en janvier 2018 soit levée en appel par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La décision est attendue en fin de mois.



L'OL a concédé le nul 3 - 3 face à Nice pour la 38ème journée de L1.





Avec AFP