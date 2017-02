Alliance Macron/Bayrou: les élus MODEM soutiennent massivement le tandem

"Les adhérents et les élus MoDem du Rhône sont En Marche !" Dans un communiqué signé par une vingtaine d'élus, les équipes du MODEM approuvent la décision d'union entre Macron et Bayrou, pour "faire face à une montée des idées extrêmes"



La décision de François Bayrou d’appeler à une alliance avec Emmanuel Macron est "particulièrement responsable et courageuse".



Les élus MODEM soulignent la complémentarité des deux hommes.



"Le MoDem a toujours été porteur de l’idée d’un rassemblement au-delà des partis. C’est dans cet esprit de rassemblement et de construction des forces progressistes, humanistes et européennes que nous soutiendrons Emmanuel Macron qui est le meilleur candidat pour incarner nos valeurs".



Le communiqué adressé à la redaction de Lyon 1ere est signé par une vingtaine d'élus; Fouziya BOUZERDA Benoît COURTIN, Thomas DELPECH, Eric DESBOS, Jean-Dominique DURAND, Pascal DURAND, Jacques FAYETTE, Carine FRAPPA, Jean-Marc GROSSET,Charlotte HOFFMAN, Cyrille Isaac SIBILLE, Bertrand JABOULEY, Jean-Baptiste LEGOUY, Saliha MERTANI, Christian MONTEGU Catherine PANASSIER Emmanuèle PELLUET François-Xavier PENICAUD (photo), Emily PROST, Marc ROUSSE Thomas RUDIGOZ, Pierre THOMASSOT et Lucie VIGNERON.