Alpiniste coréen disparu: "très peu de chance de le retrouver vivant"

Il y a "très peu de chance de retrouver

vivant" l'alpiniste sud-coréen de 34 ans disparu depuis dimanche dans le

massif du Mont-Blanc à 4.300 mètres d'altitude, estimaient mardi les

sauveteurs.



Les secours n'ont pu intervenir dans la journée en raison de forts vents qui empêchaient le décollage des hélicoptères.



"L'inquiétude est la même depuis le premier jour mais il y a très peu de

chances de le retrouver vivant. Cette personne est sous la neige" et donc

difficile à repérer, indique le peloton de gendarmerie de haute montagne

(PGHM) de Chamonix (Haute-Savoie).



Météo-France annonce encore des vents forts sur le massif pour mercredi, avec un début d'accalmie pour jeudi et surtout vendredi.



De telles bourrasques de vent, avec des vitesses qui étaient comprises

mardi entre 100 et 130 km/h, rendent impossible l'envoi d'hélicoptères dans le secteur et d'équipes de secours.



Quant à l'audition du compagnon de cordée de l'alpiniste disparu, un autre

ressortissant sud-coréen âgé de 44 ans, "elle est toujours en cours", ont

précisé les gendarmes.



Ce premier alpiniste avait été évacué lundi matin. "Enormément de risques

ont été pris pour le récupérer", relève la gendarmerie.



Les deux alpinistes, partis dimanche matin du refuge des Cosmiques à 3.613 mètres d'altitude, se sont retrouvés pris dans le mauvais temps au niveau du col de la Brenva, après avoir gravi 700 mètres de dénivelé.



Le secteur de recherches se situe entre le mont Maudit et le col de la

Brenva, selon le PGHM.







Avec AFP