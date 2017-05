Alstom (Villeurbanne) a débuté avec succès la mise en service du pilotage automatique sur le RER A

Alstom a commencé la mise en service de la fonction pilotage automatique sur le tronçon central du RER A situé entre les gares de Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay et Fontenay-sous-Bois.



Depuis le 27 avril, une rame double MI09 fonctionne avec le pilotage automatique, sorte de régulateur de vitesse, développé et fourni par Alstom.



L’ajout de cette fonction au SACEM installé en 1989, vise à renforcer la performance et la fréquence du RER A, la ligne suburbaine la plus fréquentée d’Europe, avec près de 1,2 million de voyageurs par jour.



Le pilotage automatique sera mis en œuvre progressivement, d’ici novembre 2018, sur l’ensemble de la flotte de 183 trains à deux niveaux (MI2N et MI09) actuellement en circulation sur la ligne A du RER.



Le contrat, d’un montant total d’environ 20 millions d’euros, comprend les études détaillées, la réalisation du prototype et les équipements destinés aux rames, les essais et l’assistance du projet.



« Les équipes signalisation françaises d’Alstom, basées à Saint-Ouen et à Villeurbanne, mettent toute leur expertise et leur enthousiasme pour fournir une solution innovante, fiable et capable de fonctionner avec un système plus ancien. Ce projet sera une belle vitrine des compétences d’Alstom en matière de signalisation », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, directeur général d’Alstom France.



Alstom relève ainsi un véritable défi technique : installer en moins de 2 ans un pilotage automatique sur un système existant depuis près de 30 ans, techniquement complexe de par l’interfaçage avec deux types de train existants. C’est aussi une première mondiale d’installer un pilotage automatique pour des trains lourds.



Cette solution, intégrée au SACEM, permettra d’améliorer la régularité de la ligne et offrira un gain de temps d’environ 2 minutes sur le parcours moyen entre les stations « Vincennes » et « La Défense », ce qui correspond à une vitesse commerciale accrue de 5 km/h.